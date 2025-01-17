С рынка недвижимости Эстонии уходят россияне и финны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россияне и финны массово продают недвижимость в Эстонии, число покупок сократилось в разы, сообщают местные СМИ.

"В 2024 году число сделок по продаже недвижимости, заключенных гражданами Финляндии и России в Эстонии, в разы превысило число сделок по покупке", - сообщил в пятницу портал телерадиовещания ERR со ссылкой на данные Земельного департамента республики.

Так, в столичном регионе, где заключается больше всего сделок с недвижимостью, финны в 2024 году совершили 55 покупок и 176 продаж, а граждане России - 28 покупок и 176 продаж. В общей сложности в столичном Харьюском уезде иностранными гражданами было заключено 308 сделок по покупке и рекордные 670 сделок по продаже.

Число предложений продажи недвижимости со стороны иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.

Как отметил исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, если в 2023 году с рынка недвижимости в основном уходили проживающие в РФ россияне из-за событий на Украине, то в прошлом году недвижимость начали активно продавать и местные русские.

По оценке Kinnisvara24, многие иностранцы решили продать ранее приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.