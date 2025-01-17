Президент Ирана сообщил о стремлении устранить небольшие ошибки в отношениях с Россией

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Иранская сторона стремилась к устранению ошибок и задержек в развитии российско-иранских отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы перед визитом в Москву рассмотрели также ряд достигнутых договоренностей и соглашений, которые есть между нашими странами, были небольшие ошибки и, скажем так, задержки. И мы старались всячески устранять эти ошибки и задержки, - сказал он на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. - Наши коллеги, министры обсуждают все вопросы, которые еще пока на повестке дня, и я уверен, что в течение сегодняшнего дня договорятся о том, как могут продвинуть эти вопросы".

Касаясь развития двусторонних отношений, президент Ирана заявил о том, что Тегеран удовлетворен нынешним их состоянием. "На самом деле наши взаимодействия не только в регионе, но и на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота действительно радуют нас", - сказал Пезешкиан.

По его словам, "подписание большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе в сфере культуры, экономики, а также гуманитарных отношений, придаст большой импульс развитию двусторонних отношений, станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед".