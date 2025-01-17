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Два человека пострадали при пожаре на НПЗ Bayernoil в Баварии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при пожаре, который произошел около полуночи на НПЗ Bayernoil в городе Нойштадт (Бавария), сообщила компания.

"Никаких подробностей пока не известно", - говорится в сообщении. Bayernoil принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль.

Мощность двух НПЗ Bayernoil в Нойштадте и Вобурге составляет 10,3 млн тонн в год. "Роснефть" являлась владельцем 28,57% Bayernoil. Однако в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление германские активы компании, среди которых также были доли в НПЗ PCK Raffinerie (Шведт) и MiRo (Карлсруэ). Всего на "Роснефть" приходилось около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей. Срок внешнего управления продлен до 10 марта 2025 года.

Правительство Германии объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. "Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы, но суд не удовлетворил ее иск.

Германия Бавария Bayernoil Нойштадт
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