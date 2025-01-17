Число новостроек в США в декабре подскочило на 15,8%, сильнее прогноза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн, по данным Trading Economics.

Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 года.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 3,3% и составило 1,05 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, подскочило в 1,6 раза, до 418 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в декабре уменьшилось на 0,7%, до 1,483 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 2,2% - до 1,46 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью повысилось на 1,6% - до 992 тыс., многоквартирных домов - сократилось на 5,8%, составив 437 тыс.

Число новостроек в США в декабре было на 4,4% ниже, чем годом ранее.