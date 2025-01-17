Заключенное соглашение ЕС-Мексика может увеличить европейский экспорт в эту страну на 75%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Европейский союз и Мексика заключили соглашение об укреплении торговых связей, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Благодаря новой сделке ЕС может нарастить экспорт в Мексику на 75%, считают европейские власти.

Стороны договорились обновить существующий торговый договор после более чем восьми лет обсуждений.

В рамках новых договоренностей отменяются пошлины в размере до 100% на крупные статьи европейского экспорта, включая сыр, птицу, свинину, макаронные изделия, яблоки, шоколад и вино.

Порядок экспорта агропродовольственной продукции также упрощается, а компании ЕС смогут участвовать в процедурах госзакупок в Мексике на тех же условиях, что и местный бизнес.

Кроме того, стороны приняли на себя обязательства в сферах трудовых прав, охраны окружающей среды, изменения климата и ответственного ведения бизнеса, а также договорились об укреплении цепочек поставок критически важного сырья.

Общий товарооборот между ЕС и Мексикой в 2023 году составил 82 млрд евро. По данным европейских властей, аграрии, производители продовольствия и напитков региона экспортируют в страну товары более чем на 2 млрд евро.