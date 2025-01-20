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В Германии пессимистические настроения достигли максимума за 10 лет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Жители Германии настроены пессимистичнее, чем за предыдущие десять лет, пишет Welt со ссылкой на опрос, проведенный компанией Ipsos.

Так, 18% не верят в то, что Германия находится на правильном пути. Больше всего граждан беспокоят такие проблемы, как миграция, бедность и инфляция.

27% оценивают экономическую ситуацию как хорошую. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в 2024 году. Каждый третий жалуется на падение уровня жизни.

Около трети опрошенных немцев полагают, что миграция является одной из трех самых больших вызовов для социума. На втором месте - проблема бедности и социального неравенства (33%), за ней следует инфляция (31%). Тревога в связи с угрозой военных конфликтов значительно возросла и занимает четвертое место в рейтинге причин для беспокойства.

Опрос Ipsos проводился среди более чем 23 тысячах респондентов в 29 странах. В Германии с 22 ноября по 6 декабря 2024 года были опрошены около тысячи человек.

Германия Ipsos
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