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Около 30 человек пострадали при землетрясении на Тайване

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Из-за мощного землетрясения на Тайване 27 человек получили травмы, передает во вторник Associated Press.

Пожарная служба Тайваня сообщила, что все пострадавшие доставлены в больницу. Шестеро из них, включая одномесячного младенца, были спасены из обрушившегося здания. О погибших пока не сообщается, однако спасатели все еще продолжают поиски.

Незначительно повреждены дома и инфраструктура в районе южных городов Тайнань и Цзяи.

В понедельник вечером СМИ сообщали, что в 00:17 вторника по местному времени (19:17 понедельника по Москве) недалеко от Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Тайвань находится в области, называемой Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, где происходит большая часть землетрясений в мире.

Тайвань
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