Около 30 человек пострадали при землетрясении на Тайване
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Из-за мощного землетрясения на Тайване 27 человек получили травмы, передает во вторник Associated Press.
Пожарная служба Тайваня сообщила, что все пострадавшие доставлены в больницу. Шестеро из них, включая одномесячного младенца, были спасены из обрушившегося здания. О погибших пока не сообщается, однако спасатели все еще продолжают поиски.
Незначительно повреждены дома и инфраструктура в районе южных городов Тайнань и Цзяи.
В понедельник вечером СМИ сообщали, что в 00:17 вторника по местному времени (19:17 понедельника по Москве) недалеко от Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Тайвань находится в области, называемой Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, где происходит большая часть землетрясений в мире.