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США в декабре 2023 - ноябре 2024 г. привлекли рекордные 14,3% международных инвестпроектов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля США в мировом числе новых проектов на базе привлекаемых прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) за 12 месяцев до ноября 2024 года выросла до рекордных 14,3% по сравнению с 11,6% в 2023 году. Об этом сообщает Financial Times по итогам анализа данных дочерней fDI Markets.

Рост обусловлен в том числе высоким потребительским спросом и программами государственной поддержки в стране, говорят экономисты, мнение которых приводит издание.

В декабре 2023 - ноябре 2024 года было заявлено более чем 2,1 тыс. таких проектов в Штатах, причем больше всего пришлось на сектор недвижимости, а полупроводниковая промышленность, возобновляемая энергетика, сектора промышленного оборудования и электронных компонентов, строительная и аэрокосмическая отрасли установили рекорды по числу проектов за 12-месячный период.

При этом на Западную Европу пришлось 62% анонсированных в прошлом году ПИИ-проектов в США против 58% за десять лет до 2019 года.

В Китае число новых ПИИ-проектов в декабре 2023 - ноябре 2024 года составило чуть менее 400, что близко к историческому минимуму. За десять лет до середины 2010-х годов КНР получала более 1 тыс. таких инвестиций в год.

В Германии число новых проектов за 12 месяцев до ноября 2024 года упало до 470 – минимума за 18 лет. Годом ранее оно составляло 1,1 тыс.

Стоимость новых ПИИ-проектов в США за 12 месяцев до ноября 2024 года выросла более чем на $100 млрд и составила $227 млрд. Эти данные основаны на сообщениях компаний и СМИ, а также длительности проектов по оценкам fDI, а не на годовых капитальных затратах.

Вместе с тем число проектов американских компаний за рубежом в декабре 2023 - ноябре 2024 года сократилось до 2,6 тыс. – минимума за 20 лет без учета пика пандемии.

США
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