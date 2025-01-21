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Лидеры РФ и КНР обсудили Ближний Восток, соглашение между Израилем и ХАМАС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе соглашение между Израилем и ХАМАС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры уделили внимание ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановке на Корейском полуострове, ситуации на Ближнем Востоке, в частности в контексте достигнутого соглашения между Израилем и "ХАМАС", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

Кроме того, отметил он, в разговоре двух лидеров подробно затрагивалась работа ШОС в контексте председательства Китая в этой организации в текущем году, говорилось о важности обеспечить стыковку российской идеи формирования евразийской архитектуры безопасности с соответствующими глобальными инициативами Китая. По словам Ушакова, также "важно сопряжение строительства ЕврАзЭс с китайским проектом "Один пояс - один путь".

Кроме того, отметил помощник президента, Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие последних событий в Сирии и другие темы.

"Отмечу особо, что по тайваньскому вопросу с нашей стороны была подтверждена неизменная позиция поддержки принципа одного Китая", - сказал Ушаков.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин ХАМАС
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