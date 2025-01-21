Поиск

Renault открыла в Китае свой первый центр по разработке электромобилей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault открыл в Китае свой первый научно-исследовательский центр по разработке электромобилей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Лука де Мео в интервью агентству "Синьхуа".

Advanced China Development Center (ACDC) расположен в Шанхае. Его штат в настоящее время насчитывает около 150 сотрудников.

Центр специализируется на разработке электромобилей для европейского рынка. Среди его проектов – прототип электромобиля Twingo E-Tech, который должен дебютировать в 2026 году по цене ниже 20 тыс. евро.

Глава Renault высоко оценил скорость развития китайской индустрии электромобилей, эффективность затрат и передовые технологии, подчеркнув важность сотрудничества с китайскими партнерами по экосистеме для европейских автопроизводителей. Создание ACDC нацелено на включение этих преимуществ в разработки Renault для европейского рынка и укрепление глобальной конкурентоспособности компании, отметил он.

В состав ACDC входят специализированные группы, занимающиеся инжинирингом, закупками и учетом затрат. В его основные задачи входят анализ рынка, формирование сети поставщиков, разработка автомобилей и систем, что способствует ускорению процесса создания продукции Renault.

Также де Мео обратил внимание на достижения КНР в области аккумуляторных технологий и сообщил, что Renault укрепляет партнерство с CATL, крупнейшим китайским производителем аккумуляторов.

Говоря о ведущих предприятиях китайской автомобильной промышленности, глава Renault отметил: "Некоторые из них обладают творческим потенциалом, который действительно поражает автолюбителей". "Хотя они действительно являются конкурентами, они также могут служить вдохновением для нас", - добавил он.

Гендиректор подчеркнул преимущества сотрудничества Renault с китайской инженерной системой. "Когда я пришел в компанию четыре года назад, мы производили автомобили от 48 до 60 месяцев. Теперь мы можем сделать автомобиль за треть этого времени, - сказал он. - Возьмем, к примеру, Twingo, автомобиль будет разработан менее чем за два года".

Мировые продажи Renault в 2024 году увеличились на 1,3% и превысили 2,26 млн автомобилей.

Renault Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трюдо не исключил зеркальных мер в случае введения США пошлин на канадские товары

В США обанкротился первый в этом году банк

Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть в Венесуэле

Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть в Венесуэле
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов в мире

Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов в мире

Александр Лукашенко пообещал не ограничивать интернет в Белоруссии

Александр Лукашенко пообещал не ограничивать интернет в Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5739 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });