Renault открыла в Китае свой первый центр по разработке электромобилей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault открыл в Китае свой первый научно-исследовательский центр по разработке электромобилей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Лука де Мео в интервью агентству "Синьхуа".

Advanced China Development Center (ACDC) расположен в Шанхае. Его штат в настоящее время насчитывает около 150 сотрудников.

Центр специализируется на разработке электромобилей для европейского рынка. Среди его проектов – прототип электромобиля Twingo E-Tech, который должен дебютировать в 2026 году по цене ниже 20 тыс. евро.

Глава Renault высоко оценил скорость развития китайской индустрии электромобилей, эффективность затрат и передовые технологии, подчеркнув важность сотрудничества с китайскими партнерами по экосистеме для европейских автопроизводителей. Создание ACDC нацелено на включение этих преимуществ в разработки Renault для европейского рынка и укрепление глобальной конкурентоспособности компании, отметил он.

В состав ACDC входят специализированные группы, занимающиеся инжинирингом, закупками и учетом затрат. В его основные задачи входят анализ рынка, формирование сети поставщиков, разработка автомобилей и систем, что способствует ускорению процесса создания продукции Renault.

Также де Мео обратил внимание на достижения КНР в области аккумуляторных технологий и сообщил, что Renault укрепляет партнерство с CATL, крупнейшим китайским производителем аккумуляторов.

Говоря о ведущих предприятиях китайской автомобильной промышленности, глава Renault отметил: "Некоторые из них обладают творческим потенциалом, который действительно поражает автолюбителей". "Хотя они действительно являются конкурентами, они также могут служить вдохновением для нас", - добавил он.

Гендиректор подчеркнул преимущества сотрудничества Renault с китайской инженерной системой. "Когда я пришел в компанию четыре года назад, мы производили автомобили от 48 до 60 месяцев. Теперь мы можем сделать автомобиль за треть этого времени, - сказал он. - Возьмем, к примеру, Twingo, автомобиль будет разработан менее чем за два года".

Мировые продажи Renault в 2024 году увеличились на 1,3% и превысили 2,26 млн автомобилей.