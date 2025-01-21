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В США обанкротился первый в этом году банк

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Регулирующие органы американского штата Иллинойс прекратили деятельность чикагского Pulaski Savings Bank, который стал первым банком, закрытым в стране с начала 2025 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут Millennium Bank. Единственное отделение Pulaski Savings Bank начало работу как филиал Millennium Bank.

По данным на конец сентября 2024 года Pulaski Savings Bank располагал активами на сумму $49,5 млн, объем его депозитов составлял $42,7 млн.

Вкладчики обанкротившегося банка автоматически становятся вкладчиками Millennium Bank, а FDIC продолжит страховать средства на их счетах.

По предварительным оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией Pulaski Savings Bank составят около $28,5 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец третьего квартала 2024 года участвовали почти 4,52 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, а общий объем фонда страхования депозитов превышал $133 млрд.

США Pulaski Savings Bank Millennium Bank
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