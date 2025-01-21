Министр обороны России прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во вторник прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе визита в Ташкент глава российского военного ведомства проведёт переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством страны", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, "в ходе работы Андрей Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Узбекистана".