Southwest Airlines сократит 270 пилотов в Денвере и Атланте

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. сокращает штат пилотов, работающих в ее узловых аэропортах в Денвере и Атланте, на 270 позиций в рамках усилий по снижению расходов.

Как говорится в сообщении компании, сокращение затронет 155 рабочих мест в Денвере и 115 – в Атланте. Пилотам будет предложена работа в других хабах.

Ранее Southwest анонсировала программу уменьшения затрат и пересмотр своей стратегии развития на фоне конфликта с инвестором-активистом Elliott Investment Management. Elliott принадлежит 11% акций Southwest.

Акции Southwest дорожают на 3% во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 8,6% до $19,25 млрд.