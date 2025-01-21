Глава саудовского МИД усомнился в планах США начать военный конфликт с Ираном

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд во вторник заявил, что, по его мнению, администрация президента США Дональда Трампа не намерена начинать вооруженный конфликт с Ираном.

"Я не вижу того, чтобы эта администрация повышает риски войны. Напротив, я думаю, что президент Трамп дал ясно понять: он не отдает предпочтение конфликту", - приводит Al Arabiya слова министра с Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я надеюсь, что на подход его администрации отреагирует и иранская сторона, занявшись вопросом ядерной программы, желая взаимодействовать с администрацией так, что это поможет нам остаться на верном пути с положительной динамикой", - продолжил он.

Также глава МИД выразил желание продолжать развитие отношений Эр-Рияда и Тегерана, изменить нынешнюю ситуацию в ближневосточном регионе так, чтобы можно было сосредоточиться на экономическом росте и сотрудничестве. По его мнению, в регионе возможно добиться совместной деятельности и интеграции.

На вопрос о возможности полномасштабной войны между Израилем и Ираном, министр указал на необходимость как можно упорнее избегать любого вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа сообщала, что Трамп обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Газета отмечала, что под конец своего первого президентского срока Трамп уже думал над превентивными ударами по Ирану после того, как международные инспекторы отчитались о росте объемов расщепляющих веществ у Тегерана. Впоследствии Трамп отрицал, что всерьез размышлял над вариантом с ударами.

В США отмечали, что Израиль не сможет самостоятельно атаковать ядерные объекты Ирана без воздушной поддержки американцев.

Позднее, в январе, Bloomberg сообщал, что помощники Трампа прорабатывают и идеи для санкционной политики в отношении Ирана и Венесуэлы. В сообщении указывалось, что "среди ключевых советников Трампа есть консенсус насчет необходимости вернуться к стратегии максимального давления на Тегеран; для начала планируется ввести мощный пакет санкций против основных нефтяных структур Ирана". Предполагается, что такие меры могут ввести уже в феврале.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран всегда был готов на переговоры на тему иранской ядерной программы, поскольку она носит мирный характер. Во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на МИД Ирана сообщило, что Тегеран готов к возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.