Евродепутаты призвали к расширению санкций против российских СМИ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) принял на пленарной сессии в Страсбурге в четверг резолюцию с резкой критикой российских СМИ, обвиняя их в "компаниях по дезинформации", и призвал расширить санкции против них.

ЕП также призвал "страны ЕС тщательно выполнять эти санкции и выделять достаточные ресурсы для эффективного противодействия этой гибридной войне".

Резолюция была принята 480 голосами "за", 58 - "против". 48 парламентариев воздержались.

Европарламент считает необходимым, чтобы "его государства-члены активизировали и лучше координировали свои усилия для оперативного и жесткого противодействия" российским СМИ.

В резолюции содержится призыв к "активному продвижению медиаграмотности и поддержки качественных СМИ и профессиональной журналистики, а также к исследованию новых технологий гибридного влияния".

Евродепутаты высказались за то, чтобы ЕС усилил поддержку российских СМИ, действующих в эмиграции.

В резолюции выражена "глубокая озабоченность недавними заявлениями компаний социальных сетей о смягчении своих правил проверки фактов и модерации", поскольку, считают депутаты, это создаст дополнительные возможности проводить кампании по дезинформации.

Подобные резолюции носят рекомендательный характер и не имеют законодательной силы.