В Великобритании объявили "красный" уровень опасности из-за шторма "Эовин"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Великобритании вводят в некоторых районах "красный", самый высокий, уровень погодной опасности из-за надвигающегося на страну шторма "Эовин", сообщает в четверг Sky News.

Предупреждение об опасности красного уровня начнет действовать в пятницу утром и распространится на часть Шотландии и всю Северную Ирландию, на остальной территории Великобритании введут "желтый" и "оранжевый" уровни погодной опасности.

Британская метеорологическая служба предупреждает о "чрезвычайно опасных погодных условиях" в пятницу. Ожидается снег, ливень и ветер, порывы которого могут достигать 145 км/ч.

Есть риск образования торнадо, которые могут обрушиться на Великобританию уже в четверг.

Метеорологи отмечают, что шторм может вызвать сбои в работе транспорта и в электроснабжении.

Шторм также затронет Республику Ирландия, в связи с чем премьер-министр страны Саймон Харрис призвал жителей воздержаться от поездок в ближайшие дни.