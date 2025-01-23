Путин поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщает пресс-служба Кремля.

"В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Умару Сиссоку Эмбало в Москве в мае 2024 г., обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.

Президенты запланировали продолжить личное общение, добавили в пресс-службе.