Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщили в четверг в российском министерстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры "акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности", отметили на Смоленской площади.

В ходе разговора "затронут также ряд вопросов двусторонней повестки дня".

"Министры условились оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным досье", - добавили в МИД РФ.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что "с российской стороны были вновь выражены искренние соболезнования в связи с трагическими событиями на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которых погибло и пострадало большое количество людей".