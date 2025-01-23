Парламент Ирландии избрал Михола Мартина премьером страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирландии в четверг проголосовал за назначение Михола Мартина премьер-министром страны, сообщает The Guardian.

"95 парламентариев проголосовали за назначение Мартина, 76 высказались против", - сообщает издание.

"Для меня большая честь быть назначенным на пост главы правительства в свободной, демократической и многообразной республике", - заявил Мартин, его слова приводит агентство Associated Press.

Позднее в четверг Мартину, как ожидается, предстоит сформировать кабинет министров Ирландии.

Впоследствии пройдет официальная церемония, на которой президент Ирландии Майкл Хиггинс официально назначит Мартина премьером страны.

Голосование по назначению ирландского премьера должно было пройти в среду, однако его отложили из-за беспорядков в парламенте, вызванных разногласиями по поводу процедуры назначения премьер-министра.

В ноябре прошлого года в Ирландии прошли парламентские выборы. По их результатам партия Мартина "Фианна Фойл" получила большее количество мест в парламенте, однако его оказалось недостаточно для формирования однопартийного правительства. После нескольких недель переговоров правоцентристские партии "Фианна Фойл" и "Фине Гэл" договорились сформировать коалицию при поддержке нескольких независимых законодателей.

В соответствии с соглашением партий, Мартин будет занимать пост премьера в течение трех лет, а уходящий с этой должности Саймон Харрис, лидер "Фине Гэл", станет его заместителем. Затем они поменяются должностями, и Харрис возглавит правительство на оставшиеся два года пятилетнего срока премьер-министра.

Ранее Мартин уже занимал должность премьер-министра Ирландии в период с 27 июня 2020 года по 17 декабря 2022 года.