Поиск

Парламент Ирландии избрал Михола Мартина премьером страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирландии в четверг проголосовал за назначение Михола Мартина премьер-министром страны, сообщает The Guardian.

"95 парламентариев проголосовали за назначение Мартина, 76 высказались против", - сообщает издание.

"Для меня большая честь быть назначенным на пост главы правительства в свободной, демократической и многообразной республике", - заявил Мартин, его слова приводит агентство Associated Press.

Позднее в четверг Мартину, как ожидается, предстоит сформировать кабинет министров Ирландии.

Впоследствии пройдет официальная церемония, на которой президент Ирландии Майкл Хиггинс официально назначит Мартина премьером страны.

Голосование по назначению ирландского премьера должно было пройти в среду, однако его отложили из-за беспорядков в парламенте, вызванных разногласиями по поводу процедуры назначения премьер-министра.

В ноябре прошлого года в Ирландии прошли парламентские выборы. По их результатам партия Мартина "Фианна Фойл" получила большее количество мест в парламенте, однако его оказалось недостаточно для формирования однопартийного правительства. После нескольких недель переговоров правоцентристские партии "Фианна Фойл" и "Фине Гэл" договорились сформировать коалицию при поддержке нескольких независимых законодателей.

В соответствии с соглашением партий, Мартин будет занимать пост премьера в течение трех лет, а уходящий с этой должности Саймон Харрис, лидер "Фине Гэл", станет его заместителем. Затем они поменяются должностями, и Харрис возглавит правительство на оставшиеся два года пятилетнего срока премьер-министра.

Ранее Мартин уже занимал должность премьер-министра Ирландии в период с 27 июня 2020 года по 17 декабря 2022 года.

Ирландия Михол Мартин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

"Бруталист", "Субстанция" и "Эмилия Перес" будут бороться за "Оскар"

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

Власти Калифорнии эвакуируют более 30 тыс. человек из-за нового лесного пожара

Власти Калифорнии эвакуируют более 30 тыс. человек из-за нового лесного пожара

Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

Brent подешевела до $78,72 за баррель

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе283 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5745 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });