Рост ВВП Тайваня в 2024 году стал максимальным за три года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Экономика Тайваня по итогам 2024 года увеличилась на 4,3%. Таковы предварительные данные национального статистического управления.

Это максимальные темпы подъема за последние три года. В 2023 году ВВП повысился на 1,3%, что было самым незначительным приростом за 14 лет.

Экономика Тайваня в четвертом квартале выросла на 1,84% в годовом выражении после повышения на 4,17% в предыдущие три месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, сообщает Trading Economics.

Темпы повышения потребительских расходов в октябре-декабре замедлились до 1,9% г/г (по сравнению с 2,3% в третьем квартале), государственных – до 2,3% (с 4,05%). Инвестиции в основной капитал выросли на 17,5% (как и в июле-сентябре).

Экспорт увеличился на 8,2%, импорт – на 18,3%.

ВВП Тайваня в четвертом квартале повысился на 2% относительно предыдущих трех месяцев.

Статуправление 26 февраля опубликует окончательные данные об изменении ВВП в 2024 году.