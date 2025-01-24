Перепродажи домов в США в декабре выросли до максимума за 10 месяцев

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 2,2% относительно предыдущего месяца – до 4,24 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Это максимальный показатель за десять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 4,19 млн с ноябрьского уровня в 4,15 млн, по данным Trading Economics.

При этом перепродажи жилья в США в декабре были на 9,3% выше, чем в том же месяце 2023 года, что стало самым значительным подъемом с июня 2021 года.

"Продажи домов в последние месяцы года показали устойчивое восстановление, несмотря на высокие ставки по ипотеке, - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Продажи домов зимой обычно слабее, чем весной и летом, но импульс усиливается, и продажи растут в годовом выражении уже три месяца подряд. Потребители ясно понимают долгосрочные преимущества владения жильем".

Медианная цена дома в прошлом месяце выросла на 6% в годовом выражении и достигла $404,4 тыс. Рост показателя продолжается 18 месяцев подряд, причем в декабре темпы повышения стали максимальными с октября 2022 года.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец декабря составляло 1,15 млн, что на 13,5% ниже уровня месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,3 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,8 месяца в ноябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев – о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 35 дней против 32 дней в ноябре и 29 дней в декабре 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.