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Доходы бюджета Китая в 2024 году выросли на 1,3%, расходы – на 3,6%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в 2024 году увеличились на 1,3% и составили 21,97 трлн юаней ($3,05 трлн), сообщило министерство финансов страны.

При этом налоговые доходы сократились на 3,4%, в то время как другие – взлетели на 25,4%.

Поступления в центральный бюджет в прошлом году составили 10,04 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 11,93 трлн юаней. Первый показатель повысился на 0,9%, второй - на 1,7%.

Расходы бюджета КНР увеличились на 3,6% до 28,46 трлн юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". Затраты центрального бюджета выросли на 6,5%, местных - на 3,2%.

В том числе расходы в сфере образования поднялись на 2% (до 4,21 трлн юаней), в сфере науки и технологий – на 5,7% (до 1,15 трлн юаней), в сфере соцобеспечения и занятости – на 5,6% (до 4,21 трлн юаней).

Китай
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