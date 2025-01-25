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Один человек погиб, тысяча рейсов отложена в Британии и Ирландии из-за шторма

Один человек погиб, тысяча рейсов отложена в Британии и Ирландии из-за шторма
Фото: Michael Cooper/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Шторм "Эовин" в пятницу обрушился на Ирландию и северную часть Великобритании. Как сообщает Associated Press, один человек погиб в ирландском графстве Донегол в результате падения дерева.

В свою очередь The Guardian отмечает, что около тысячи рейсов были отменены, ряд автомагистралей был перекрыт из-за "красного" уровня погодной опасности.

Шторм сначала обрушился на Ирландию, скорость ветра достигала 183 км/ч, это наивысший показатель со времен Второй мировой войны.

По данным AP, более миллиона домохозяйств, ферм и предприятий в Ирландии и Северной Ирландии оставались без электричества. В Шотландии без света остались около 100 тысяч потребителей.

Сообщается, что из-за ветра пострадала железнодорожная инфраструктура, отменялась работа паромных переправ.

Матч Шотландской премьер-лиги между "Селтиком" и "Данди" оказался под вопросом, поскольку стадион в Глазго пострадал в результате стихии.

Шотландия Великобритания Ирландия Северная Ирландия Эовин
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