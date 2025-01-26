Глава МИД Ирана провел в Кабуле переговоры с руководителями талибов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье прибыл в Кабул для переговоров с движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает агентство Mehr.

Аракчи провел встречи с и. о. премьера в правительстве талибов Мохаммадом Хасаном Ахундом, и. о. министра обороны Мохаммадом Якубом Муджахидом и с и. о. главы МИД Амир Ханом Муттаки. Стороны обсуждали развитие двусторонних отношений.

В однодневной поездке Аракачи сопровождают представители различных министерств и торговая делегация.

Это первый его визит в Афганистан на посту главы иранского МИД.