Лидеры Северных стран обсудят вопрос о Гренландии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидеры Северных стран по приглашению премьер-министра Дании Митте Фредериксен соберутся в воскресенье на ужине в Копенгагене для обсуждения вопроса о Гренландии, сообщил портал телерадиовещания Финляндии.

"Премьер-министр Дании Митте Фредериксен (...) пригласила руководство стран Северной Европы на неформальный ужин в Копенгаген, чтобы обсудить Гренландию", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Портал сообщил, что, вероятно, Дания ищет поддержку в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию.