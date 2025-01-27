Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован на Соломоновых островах, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:23 по Москве в понедельник землетрясения находился в акватории Северного залива между островами Фауро, Пиру и Масамаса (Шортлендские острова), в 505 км к северо-западу от столицы Соломоновых островов - города Хониара на острове Гуадалканал.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 35 км.