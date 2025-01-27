Продажи новостроек в США в декабре выросли на 3,6%, лучше прогнозов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 670 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи выросли на 6,7%, в декабре 2023 года показатель составлял 654 тыс.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце была на уровне $427 тыс., средняя – $513,6 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец декабря составляло 494 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,5 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

За 2024 год в целом было продано 683 тыс. домов. Это на 2,5% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 666 тыс.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

Данные о продажах новостроек за декабрь и 2024 год в целом будут обнародованы 27 января.