Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии повестку БРИКС и Украину

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.

В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии "подтвержден обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности Объединения", сообщает пресс-служба.

Отмечается, что "лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации".

"Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта", - отмечается в сообщении.