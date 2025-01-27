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Великобритания и Канада ввели санкции против шести физлиц и трех компаний из Белоруссии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Великобритании и Канады ввели санкции против шести граждан Белоруссии, сообщили в понедельник в британском правительстве.

Согласно опубликованному списку, ограничения введены, в частности, против председателя белорусского ЦИК Игоря Карпенко.

В санкционные списки также добавлены три компании, связанные с военно-промышленным комплексом Белоруссии, среди них - "КБ Беспилотные вертолеты".

"Санкции нацелены на руководителей институтов власти, ответственных за нарушения прав человека, и компаний, относящихся к белорусскому оборонному сектору, который поддерживает боевые действия России на Украине", - говорится в сообщении британского правительства.

В нем отмечается, что к данным ограничительным мерам против Белоруссии присоединяется Канада.

Великобритания Канада Белоруссия
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