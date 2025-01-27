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Россия откроет генконсульство в китайском Ухане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в городе Ухане в КНР, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"МИДу России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в Ухане в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", - говорится в документе.

Расходы на открытие и содержание Генконсульства РФ в Ухане осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

Ухань - город в КНР с населением около 12 млн человек, административный центр провинции Хубэй, расположен в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.

РФ Китай Ухань
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