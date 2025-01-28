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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 12,9%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло почти на 13% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 647 тыс. случаев; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 14,8%, выявлено 8,2 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей - зарегистрировано 647 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, в 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло почти на 30%, рост заболеваемости отмечается третью неделю подряд.

В ведомстве отметили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.

"Также по итогам 4 недели 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тыс. COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сообщалось о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией почти на 3%.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным ведомства, на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор COVID-19
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