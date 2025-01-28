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Эксперты допустили, что экономика Германии в 2025 г. может сократиться на 0,1%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Экономика Германии может снизиться по итогам третьего года подряд, спад в текущем году составит 0,1%, считают эксперты Федерального объединения германской промышленности (BDI).

"Ситуация очень серьезная, - заявил глава BDI Петер Ляйбингер. - В частности, в секторе промышленного производства наблюдается структурный перелом".

Остальные аналитики настроены более оптимистично - различные консенсус-прогнозы допускают рост ВВП Германии на 0,4% в текущем году.

Бундесбанк ожидает подъема на 0,2% по итогам года, но предупреждает, что экономика страны "едва ли выйдет из затяжной рецессии в первом квартале".

В прошлом году экономика Германии сократилась на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023 году. Спад в экономике ФРГ в течение двух лет подряд зафиксирован лишь второй раз с 1950 года.

Германия BDI
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