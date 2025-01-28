GM зафиксировала чистый убыток в IV квартале из-за крупных списаний

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2024 года из-за крупных списаний, связанных, главным образом, с его китайскими операциями.

Как говорится в пресс-релизе GM, чистый убыток в октябре-декабре составил $2,96 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовые списания в размере $4 млрд, связанные с реструктуризацией китайских СП компании. Кроме того, GM списала $500 млн убытков из-за решения о прекращении программы роботакси.

Чистый убыток в расчете на акцию составил $1,64 против прибыли в $1,59 годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,92 на акцию с $1,24 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,85 на акцию.

Квартальная выручка GM увеличилась на 11% до $47,7 млрд, что также оказалось лучше среднего прогноза рынка ($44,98 млрд).

Чистая прибыль компании по итогам всего 2024 года снизилась на 41% до $6 млрд, или $6,37 на акцию, скорректированная прибыль выросла на 38% до $10,6 на акцию, выручка увеличилась на 9% до $187,44 млрд.

Согласно прогнозу GM, в 2025 году чистая прибыль компании составит $11-12 на акцию, скорректированная – также $11-12 на акцию (консенсус-прогноз экспертов – $10,8 на акцию).

Совет директоров GM утвердил размер квартальных дивидендов на уровне $0,12 на акцию.

Бумаги GM теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 44%.