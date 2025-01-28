Во Франции почти 4000 домохозяйств остались без электричества из-за наводнений

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На северо-западе Франции в регионах Бретань и Пэи-де-ла-Луар почти 4000 домохозяйств остались без электричества из-за наводнений, вызванных штормом "Эрминия", сообщает BFMTV.

В департаментах Морбиан, Атлантическая Луара, а также Иль и Вилен ввели "красный", самый высокий, уровень погодной опасности.

Спасательные службы оказывают помощь местным жителям. С воскресенья они эвакуировали около 600 человек в департаменте Иль и Вилен. О жертвах не сообщается.

Непогода также привела к сбоям в работе железнодорожного транспорта. В частности, ограничения скорости движения поездов и задержки отправления составов наблюдались во вторник между городами Ле-Ман и Анже.

По словам мэра административного центра Бретани, города Ренн, Натали Аппере, наводнения в той или иной степени затронули около 15 тысяч человек.