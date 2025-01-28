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В Берлине полиция задержала россиянина по подозрению в финансировании ИГ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гражданина РФ задержали в Берлине по подозрению в участии в сети финансирования террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает во вторник Генпрокуратура Германии.

"На основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда 16 января 2025 года, сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции сегодня, 28 января 2025 года, задержали гражданина России Зелимхана Д.", - сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Задержанный обвиняется в сборе пожертвований для членов ИГ за рубежом через социальные сети. Следователи получили информацию о переводах средств для ИГ на общую сумму более 60 тыс. евро.

ФРГ Германия
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