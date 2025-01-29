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ЕК презентовала стратегию конкурентоспособности ЕС, основанную на инновациях и декарбонизации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в среду "Компас конкурентоспособности" - стратегию инновационной и экологически чистой экономики.

"У Европы есть все необходимое, чтобы преуспеть в гонке за лидерство. Но в то же время мы должны исправить наши слабые стороны для восстановления конкурентоспособности. (...) Теперь у нас есть план. У нас есть политическая воля. Важны скорость и единство. Мир нас не ждет. Все государства-члены согласны с этим. Так что давайте превратим этот консенсус в действие", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, "Компас конкурентоспособности" призван превратить Европу в "место, где изобретаются, производятся и поставляются на рынок технологии, услуги и чистые продукты будущего". При этом впервые в мире должна быть достигнута климатическая нейтральность.

Новая стратегия предусматривает три основных направления действий: инновации, декарбонизацию и безопасность.

Планируется "ликвидировать разрыв в инновациях", создав благоприятную среду для молодых инновационных стартапов, содействуя промышленному лидерству в секторах с высоким прогрессом на основе глубоких технологий и распространению передовых технологий среди устоявшихся компаний и малых и средних предприятий. На этом направлении ЕК предложит инициативы по внедрению лучших достижений искусственного интеллекта, особенно для ключевых секторов.

План предусматривает совместную "дорожную карту" по декарбонизации и конкурентоспособности. "Компас конкурентоспособности" рассматривает "высокие и нестабильные цены на энергоносители как ключевую проблему и определяет области для вмешательства с целью облегчения доступа к чистой, доступной энергии".

Предполагается, что предстоящее соответствующее соглашение по "чистой промышленности" определит подход к декарбонизации, основанный на конкурентоспособности и направленный на обеспечение Евросоюзу репутации привлекательного места для производства, в том числе для энергоемких отраслей. При этом "план действий по доступной энергии поможет снизить цены и затраты на энергоносители".

Третье направление имеет целью сокращение чрезмерной зависимости и повышение безопасности. В связи с этим отмечается, что "способность ЕС диверсифицировать поставки и сокращать зависимость будет связана с эффективными партнерствами" в мире. Речь, в частности, идет о "новом ряде партнерств по торговле и инвестициям, основанным на чистых технологиях", чтобы обеспечить поставки сырья и чистой энергии, устойчивое снабжение топливом для транспорта и чистыми технологиями со всего мира, сказано в комментариях к "Компасу конкурентоспособности".

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