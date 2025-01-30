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Мишустин в Астане проведет переговоры с руководством Казахстана и отправится в Алма-Ату

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в Астане проведет переговоры с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым.

В рамках российско-казахстанских переговоров планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях, сообщили ранее в правительстве РФ.

Затем Мишустин будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего отправится на заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ату.

На заседании будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономическая ситуация и продвижение совместных проектов.

Во встрече глав правительств также примут участие представители государств-наблюдателей при ЕАЭС - Ирана, Кубы и Узбекистана, и приглашенных гостей - Азербайджана и Таджикистана.

Главы правительств обменяются мнениями о реализации в Союзе механизма субсидирования кооперационных проектов, благодаря которому совместные проекты стран "пятерки" могут частично финансироваться из бюджета ЕАЭС. Будут рассмотрены перспективы использования этого инструмента в различных отраслях, в частности, в агропромышленном комплексе.

Планируется обсудить вопросы таможенного сотрудничества и администрирования. Одной из тем дискуссии станет выполнение мероприятий, необходимых для старта реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок (от 19 апреля 2022 года).

Премьером будет представлен доклад Евразийской комиссии о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

В пятницу в Алма-Ате Мишустин также выступит на Цифровом форуме "Digital Almaty 2025".

Михаил Мишустин Казахстан Астана
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