Tesla увеличила выручку в IV квартале на 2% и резко сократила чистую прибыль

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 2%, однако его чистая прибыль упала в 3,4 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в минувшем квартале составила $25,71 млрд по сравнению с $25,17 млрд за аналогичный период предыдущего года. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, составлявшего $27,3 млрд.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $2,32 млрд, или $0,66 на акцию, по сравнению с $7,93 млрд, или $2,27 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 3% до $0,73 на акцию, но также не оправдала ожиданий рынка ($0,77 на акцию).

Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 8% до $19,8 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии – подскочила более чем в два раза, до $3,06 млрд.

Поставки электромобилей компании в четвертом квартале выросли на 2% относительного того же периода прошлого года, до 495,57 тыс. единиц. Производство автомобилей Tesla за этот период снизилось на 7% до 459,445 тыс.

Свободный денежный поток в минувшем квартале снизился до $2,03 млрд с $2,06 млрд годом ранее и $2,74 млрд в третьем квартале. Показатель, однако, оказался существенно выше ожиданий рынка ($1,6 млрд).

В компании ожидают, что 2025 год станет "поворотным" для Tesla, учитывая быстрое улучшение функций ее автопилота. Компания планирует позднее в этом году запустить сервис роботакси в некоторых частях США.

Акции Tesla подорожали на 4,1% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла в 2 раза.