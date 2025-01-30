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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Аляске

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на полуострове Аляска в США в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:40 мск землетрясения находился в 413 км северо-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,2. Очаг находился на глубине 8,8 км.

Аляска США РАН
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