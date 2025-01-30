Поиск

H&M в IV финквартале нарастила чистую прибыль вдвое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале почти вдвое, лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 ноября 2024 года, составила 3,09 млрд шведских крон ($280,4 млн) по сравнению с 1,58 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода.

Квартальная выручка H&M стала меньше на 0,7% - 62,19 млрд крон. В валютах стран присутствия показатель вырос на 3%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 2,78 млрд крон при выручке в 63,52 млрд крон.

Выручка в Южной Европе в прошлом финквартале выросла на 5%, в Восточной – на 1%, в Западной – на 3%. В Северной Европе продажи сократились на 4%, в Северной и Южной Америке – на 7%, в Азии, Африке и Океании – на 5%.

Компания отметила, что выручка c 1 декабря 2024 года по 28 января 2025 года увеличилась на 4% в годовом выражении без учета изменений курсов валют.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции H&M падают на 1,5% в начале торгов в Стокгольме в четверг.

H&M Hennes & Mauritz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Федерация подтвердила нахождение фигуристов на борту разбившегося в США самолета

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета

Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета

В ЕС обсуждают восстановление трубопроводных поставок газа РФ в рамках соглашения по Украине

В ЕС обсуждают восстановление трубопроводных поставок газа РФ в рамках соглашения по Украине
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе в Вашингтоне

В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе в Вашингтоне
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Спасатели нашли 18 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели нашли 18 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона

Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона

Уолл-стрит закрылась в минусе на нежелании ФРС быстро снижать ставки

Уолл-стрит закрылась в минусе на нежелании ФРС быстро снижать ставки
Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне6 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5781 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });