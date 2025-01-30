H&M в IV финквартале нарастила чистую прибыль вдвое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале почти вдвое, лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 ноября 2024 года, составила 3,09 млрд шведских крон ($280,4 млн) по сравнению с 1,58 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода.

Квартальная выручка H&M стала меньше на 0,7% - 62,19 млрд крон. В валютах стран присутствия показатель вырос на 3%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 2,78 млрд крон при выручке в 63,52 млрд крон.

Выручка в Южной Европе в прошлом финквартале выросла на 5%, в Восточной – на 1%, в Западной – на 3%. В Северной Европе продажи сократились на 4%, в Северной и Южной Америке – на 7%, в Азии, Африке и Океании – на 5%.

Компания отметила, что выручка c 1 декабря 2024 года по 28 января 2025 года увеличилась на 4% в годовом выражении без учета изменений курсов валют.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции H&M падают на 1,5% в начале торгов в Стокгольме в четверг.