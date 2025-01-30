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В ЕC обещают не настаивать на присоединении Казахстана к санкциям против России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Евросоюз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям против России, заявил в ходе визита в Казахстан специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

"Я говорю при каждом визите в Казахстан: ЕС полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям (против России - ИФ). Мы не настаиваем и не будем настаивать, чтобы Казахстан принял санкции. У нас нет никакого намерения вмешиваться и каким-либо образом портить законные торговые отношения России с Казахстаном, которые длятся на протяжении многих лет", - заявил он.

Однако, по его словам, Евросоюз волнует, что некоторые недобросовестные представители бизнеса могут использовать Казахстан как платформу для обхода санкций.

"Воспользовавшись этим, перепродавать продукцию, произведенную в ЕС, которая представляет позицию высоких технологий, которые используются в вооружениях России. В связи с этим мы довольны сотрудничеством с Казахстаном в недопущении обхода санкций", - добавил О'Салливан.

Еврокомиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывный диалог на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России с начала конфликта на Украине.

Еврокомиссия Евросоюз Казахстан Украина Дэвид О'Салливан
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