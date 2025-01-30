Население Молдавии уменьшилось почти на 14% за 10 лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Численность постоянного населения Молдавии сократилась на 388 тысяч человек или 13,9% за последние 10 лет, следует из предварительных данных переписи населения весной 2024 года, предоставленных Национальным бюро статистики в четверг.

По предварительным данным переписи населения, как и 10 лет назад, большинство населения республики считают себя молдаванами - 77,2% (+1,9 %). Доля граждан, назвавших себя румынами, составляет 7,9% (+1,2 %); украинцами - 4,9% (-1,9 %), гагаузами - 4,2% (-0,2 %), русскими - 3,2% (-0,9 %).