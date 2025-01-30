В Киргизии присвоили одной из вершин Тянь-Шаня название пик ООН

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Безымянной горной вершине в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня присвоено название пик ООН, сообщает в четверг пресс-служба президента Киргизии.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о присвоении безымянной горной вершине высотой 5576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия "Пик Организации Объединенных Наций", - сообщили в пресс-службе.

Целью закона является укрепление и развитие взаимоотношений Киргизии с ООН с учетом государственных интересов республики.