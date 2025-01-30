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Европейские лидеры 3 февраля обсудят, как сделать оборону ЕС более эффективной

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Неформальный саммит ЕС 3 февраля призван сосредоточить внимание европейских лидеров на обороне как одном из важнейших приоритетов сообщества, заявил журналистам в четверг в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Эта встреча состоится очень вовремя. Она позволит поднять проблемы, вошедшие в число европейских приоритетов. (...) Ощущение неотложности того, что ЕС должен стать более эффективным, более надежным и более автономным как субъект обороны, разделяют все государства-члены. Оборона теперь находится в центре главных приоритетов Европейского союза", - сказал функционер ЕС, знакомя СМИ на условии анонимности с программой предстоящей встречи Евросоюза на высшем уровне.

При этом он отметил, что данное событие неординарно по трем причинам: это первая встреча европейских лидеров по вопросу исключительно обороны, первая встреча после вступления в должность нового президента США и первое совещание руководителей ЕС с участием британского премьер-министра после "Брексита".

По словам чиновника, с начала событий на Украине ЕС стал укреплять свои безопасность и оборону. Он сообщил, что с 2021 по 2024 год инвестиции в оборону Евросоюза выросли на 30%. Но эти инвестиции должны быть пересмотрены в сторону повышения.

Представитель ЕС назвал три главных темы предстоящей 3 февраля дискуссии: усиление существующего сотрудничества Евросоюза с международными партнерами, трансатлантические отношения сообщества, укрепление собственного оборонного потенциала и формирование большей автономии Европы в области обороны.

Вместе с тем он отметил, что внимание будет также уделено взаимосвязи повышения конкурентоспособности промышленности и укрепления оборонной готовности Евросоюза.

Не будет официальных заключений по итогу этой встречи, но она является ключевым этапом в подготовке будущих решений ЕС в области обороны. Важным следующим этапом должна стать "Белая книга" ЕС по обороне Евросоюза, которую готовят Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС. Затем в июне лидеры стран сообщества будут обсуждать эту тему на Европейском совете, сообщил высокопоставленный источник.

ЕС
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