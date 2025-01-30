Авиасообщение в Бельгии восстановлено после технического сбоя

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Бельгии восстановили работу информационной системы компании Skeyes, которая контролирует воздушное пространство страны, авиасообщение возобновляется, сообщает RTBF.

"Система снова в рабочем и стабильном состоянии. Воздушный трафик может постепенно восстанавливаться", - заявил телеканалу представитель Skeyes Курт Вервиллиген.

Он уточнил, что речь шла о технической поломке, а не кибератаке.

Ранее в четверг бельгийское воздушное пространство было закрыто из-за технической проблемы у компании, контролирующей авиатрафик в Бельгии. Самолеты, находившиеся в небе в зоне контроля Skeyes, были перенаправлены в аэропорты соседних стран. Ни один самолет не мог ни приземлиться, ни взлететь в аэропортах Брюсселя, Антверпена, Остенде, Шарлеруа и Льежа.