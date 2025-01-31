Розничные продажи в Германии в декабре неожиданно упали на 1,6%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в декабре упали на 1,6% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения на 0,2%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии сократились на 1,7%, магазинов непродовольственных товаров – на 0,7%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в ФРГ увеличился на 1,8%, тогда как эксперты ожидали подъема на 2,5%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 3,1% г/г. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 0,6% и повышении второго на 2,5%.

По итогам всего 2024 года розничные продажи в стране увеличились на 1,1%, с учетом сезонной и календарной поправки – на 0,9%.