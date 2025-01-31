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Потребительские цены в Германии в январе ожидаемо выросли на 2,8%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2025 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,8% месяцем ранее. Таковы предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,8% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении. Относительно декабря они уменьшились на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,6% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.

Германия
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