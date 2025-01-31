Доходы американцев в декабре выросли на 0,4%, расходы – на 0,7%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете министерства торговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго – на 0,5%, по данным Trading Economics.

В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.