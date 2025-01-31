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Госсекретарь США в начале февраля посетит страны Латинской Америки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в субботу отправится в турне по странам Латинской Америки, сообщили в пятницу в госдепе.

"Госсекретарь Рубио посетит в период с 1 по 6 февраля Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении госдепа в соцсети Х.

Отмечается, что глава американской дипломатии в ходе визита будет "продвигать принцип внешней политики администрации Трампа – "Америка прежде всего" – посредством усиления национальной безопасности США, защиты наших границ и усиления экономического процветания".

Американские СМИ указывают, что посещение Панамы, как ожидается, пройдет на фоне острого недовольства местных властей комментариями президента США Дональда Трампа, который выражал намерение вернуть США контроль над Панамским каналом.

Пентагон начал сооружение Панамского канала в 1904 году. В 1920 году он полностью вошел в строй. В 1977 году президент Картер и лидер Панамы Омар Торрихос подписали договор о передаче управления каналом панамским властям с 2000 года. США контролировали канал до 31 декабря 1999 года.

Издание The Hill ранее писало, что США пользуются каналом больше, чем любая иная страна мира. Панамская администрация взимает тарифы с судов и кораблей в зависимости от их размера и назначения морского транспорта.


США Марко Рубио Панама Коста-Рика Гватемала Сальвадор Доминиканская Республика
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