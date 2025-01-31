Суд в Швейцарии признал Trafigura и ее бывшего COO виновными по делу о взятках

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Один из крупнейших сырьевых трейдеров мира Trafigura и его бывший топ-менеджер признаны швейцарским судом виновными по делу о взятках.

Решение суда является знаковым, поскольку Trafigura стала первой компанией такого размера, осужденной за дачу взяток в Швейцарии, которая долгое время была центром торговли сырьем, пишет Financial Times.

Майк Уэйнрайт, занимавший пост главного операционного директора (COO) Trafigura с 2008 года до 2024 года, признан виновным в даче взяток для получения контрактов на торговлю нефтью в Анголе в 2009-2011 годах. Он приговорен к 32 месяцам тюремного заключения, из которых отбыть ему придется 12.

Суд также посчитал, что в компании отсутствовали необходимые механизмы для предотвращения коррупционных схем. Trafigura должна заплатить штраф в размере 3 млн швейцарских франков ($3,3 млн), а также $145,6 млн властям Швейцарии в виде компенсации.

В ходе судебных разбирательств прокуроры называли Уэйнрайта "ключевым элементом схемы". По данным обвинения, ангольским чиновникам через третьих лиц было переведено более $5 млн в обмен на контракты, позволившие компании получить порядка $150 млн прибыли.

Trafigura ранее заявляла, что системы борьбы со взяточничеством и соблюдения нормативных требований, действовавшие в компании в то время, соответствовали всем требованиям законодательства. Уэйнрайт отвергал выдвинутые против него обвинения.